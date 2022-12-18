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Китай захлеснула нова хвиля COVID-19: що відомо

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Неділя 18 грудня 2022 16:50
Китай захлеснула нова хвиля COVID-19: що відомо Фото: у Китаї спалахнула нова хвиля COVID-19 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міста Китаю захлеснула нова хвиля COVID-19. В аптеках відчувається дефіцит найпопулярніших ліків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Учора, 17 грудня, бюро статистики Китаю повідомило про 2 тисячі нових випадків захворювання на COVID-19 на всю країну. Але після того, як держкомісія з охорони здоров'я перестала вказувати кількість нових безсимптомних випадків захворювання, статистика зовсім не відображає реального розмаху захворюваності.

За даними ЗМІ, морги та крематорії Пекіна не справляються із навантаженням. У п'ятницю держрада Китаю закликала місцеву владу скоординувати свої дії, щоб забезпечити населення достатньою кількістю лікарських засобів.

Однак по всій країні спостерігається серйозна нестача ліків не лише від COVID-19, а й від застуди. Про нестачу ліків вже повідомляють жителі Шанхаю, Шеньчженю та деяких інших міст.

Головний епідеміолог Китаю Ву Цзунью заявив, що країна в найближчі три місяці має пройти через три хвилі захворюваності COVID-19, і перша з них уже почалася. Пікові показники захворюваності очікуються в період китайського Нового року - з 21 по 27 січня.

Раніше ми писали, що Китай у грудні оголосив про послаблення COVID-обмежень та карантину. Це перші радикальні зміни з початку пандемії коронавірусу.

Також повідомлялося, що наприкінці минулого місяця по всьому Китаю прокотилася хвиля протестів проти коронавірусних обмежень. Це стало найбільшим виявом суспільного невдоволення з моменту приходу Сі Цзіньпіна до влади у 2012 році.

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