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В китайской провинции Чжэцзян ежедневно фиксируют миллион новых случаев COVID-19

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Пекин, Воскресенье 25 декабря 2022 21:58
В китайской провинции Чжэцзян ежедневно фиксируют миллион новых случаев COVID-19 Фото: в китайской провинции Чжэцзян ежедневно фиксируют миллион случаев COVID-19 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В провинции Чжэцзян на востоке Китая ежедневно фиксируют около миллиона новых случаев заражения COVID-19. По прогнозам в ближайшие дни показатель может удвоиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"По оценкам, пик инфицирования в Чжэцзяне наступит около Нового года, когда ежедневное количество новых случаев инфицирования составит до двух миллионов", - говорится в заявлении правительства Чжэцзяна.

Власти провинции, население которой составляет 65,4 млн человек, также сообщили, что в настоящее время в больницах находятся более 13 тысяч инфицированных пациентов, из которых один имеет тяжелые симптомы, вызванные COVID-19, а тяжелое состояние еще 242 больных вызвано основными заболеваниями.

Несмотря на рекордный всплеск заболеваемости по всей стране, Китай не сообщил ни об одном летальном случае от коронавируса за последние пять дней.

Ранее мы писали, что в Китае за первые 20 дней декабря зафиксировано более 250 млн случаев заражения COVID-19, правительство вводит ряд локальных карантинных мер в отдельных районах страны.

Также сообщалось, что города Китая захлестнула новая волна COVID-19. В аптеках ощущается дефицит самых популярных лекарств. В декабре в стране объявили об ослаблении COVID-ограничений и карантина. Это первые радикальных изменения с начала пандемии коронавируса.

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