В китайской провинции Чжэцзян ежедневно фиксируют миллион новых случаев COVID-19

В провинции Чжэцзян на востоке Китая ежедневно фиксируют около миллиона новых случаев заражения COVID-19. По прогнозам в ближайшие дни показатель может удвоиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"По оценкам, пик инфицирования в Чжэцзяне наступит около Нового года, когда ежедневное количество новых случаев инфицирования составит до двух миллионов", - говорится в заявлении правительства Чжэцзяна.

Власти провинции, население которой составляет 65,4 млн человек, также сообщили, что в настоящее время в больницах находятся более 13 тысяч инфицированных пациентов, из которых один имеет тяжелые симптомы, вызванные COVID-19, а тяжелое состояние еще 242 больных вызвано основными заболеваниями.

Несмотря на рекордный всплеск заболеваемости по всей стране, Китай не сообщил ни об одном летальном случае от коронавируса за последние пять дней.