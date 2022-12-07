Китай вперше з початку пандемії радикально послаблює COVID-обмеження

Китай сьогодні оголосив про послаблення COVID-обмежень та карантину. Це перші радикальні зміни з початку пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з новими правилами, громадянам Китаю з легкими симптомами вірусу або їхньою відсутністю можна проходити карантин удома. Крім того, подорожуючим країною тепер не потрібно робити COVID-тести. При цьому Китай поки не має наміру відкривати кордони. Аналітики вважають, що це може статися до середини 2023 року.

Жителі Китаю радіють перспективі пом'якшення правил, хоча дехто побоюється, що це викличе нову хвилю COVID-19. За словами аналітиків, спрощені правила допоможуть оживити просідаючу економіку і валюту Китаю.

При цьому на тлі пом'якшення карантину у Китаї виник ажіотаж в аптеках. Невакциновані люди похилого віку кинулися за профілактичними препаратами. Влада попереджає про обмежені поставки та роздування цін з боку роздрібних продавців.

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця по всьому Китаю прокотилася хвиля протестів проти коронавірусних обмежень. Це стало найбільшим виявом суспільного невдоволення з моменту приходу Сі Цзіньпіна до влади у 2012 році.

Протягом кількох днів протести зійшли нанівець через велику присутність поліції, а міста та регіони по всій країні почали оголошувати про пом'якшення правил.

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