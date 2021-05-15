Китайский космический корабль впервые приземлился на Марсе

После более чем шести месяцев путешествий Tianwen-1 достиг Красной планеты в феврале, где с тех пор он находится на орбите.

Tianwen-1 приземлился на территории обширной равнины, известной как Utopia Planitia, "впервые оставив китайский след на Марсе".

Планируется, что марсоход останется в посадочном модуле на несколько дней для диагностических тестов, прежде чем исследовать район.

Марсоход будет изучать поверхность почвы и атмосферу планеты, а также искать признаки древней жизни, включая любые подземные воды и лед, с помощью георадара.