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Китайський космічний корабель вперше приземлився на Марсі

Автор: Наталья Скороход

Китайський космічний корабель без екіпажу успішно приземлився на поверхню Марса. Це зробило Китай другою космічною державою після США, яка приземлилася на Червоній планеті.

Про це повідомляє Китайське державне урядове агентство новин Xinhua.

Після більш ніж шести місяців подорожей Tianwen-1 досяг Червоної планети в лютому, де з того часу він знаходиться на орбіті.

Tianwen-1 приземлився на території Великої рівнини, відомої як Utopia Planitia, "вперше залишивши китайський слід на Марсі".

Планується, що марсохід залишиться в посадковому модулі на кілька днів для діагностичних тестів, перш ніж досліджувати район.

Марсохід вивчатиме поверхню грунту й атмосферу планети, а також шукати ознаки стародавнього життя, включаючи будь-які підземні води та лід, за допомогою георадара.

Нагадаємо, NASA звинуватило Китай у створенні загрози через падіння ракети. Там кажуть, що Пекін не дотримується стандартів щодо поводження з космічним сміттям.

Раніше повідомлялося, що Китайський зонд передав на Землю кадри з Марса. На них можна розглянути поверхню Червоної планети.

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