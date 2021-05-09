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NASA из-за падения ракеты обвинило Китай в создании угрозы

Новина українською → Вашингтон, Воскресенье 09 мая 2021 18:46
NASA из-за падения ракеты обвинило Китай в создании угрозы Фото: руководитель NASA Билл Нельсон (wikimedia.org Senate Democrats)
Автор: РБК-Украина

Американское космическое агентство (NASA) выступило с обвинениями в адрес Китая из-за падения ракеты Long March 5B. В частности, ситуация с ракетой показала, что Пекин не соблюдает стандарты, принятые в обращении с космическим мусором.

Об этом говорится в заявлении руководителя NASA Билла Нельсона.

В заявлении говорится, что страны должны минимизировать риски для людей на Земле при возвращении космических объектов, а также сообщать об этих операциях максимально прозрачно. Но действия Китая говорят о том, что Пекин не соблюдает стандарты по космическому мусору.

"Очень важно, чтобы Китай и все космические страны и коммерческие организации действовали ответственно и прозрачно в космосе для обеспечения безопасности, стабильности и долгосрочной экологичности космической деятельности", - добавил Нельсон.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью китайская неконтролируемая ракета упала в Индийский океан возле Мальдивских островов.

РБК-Украина писало, 29 апреля Китай запустил ракету-носитель Long March 5B с основным модулем будущей орбитальной станции, но через несколько дней она начала неконтролируемое падение.

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