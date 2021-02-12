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Китайский зонд прислал кадры с орбиты Марса

Новина українською → Китай, Пятница 12 февраля 2021 15:44
Китайский зонд прислал кадры с орбиты Марса Иллюстративное фото Марса (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Китайский космический зонд Tianwen-1, который на этой неделе вышел на орбиту Марса, прислал первые снимки "красной планеты". На кадрах можно увидеть поверхность Марса.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Снимки опубликовали сегодня, 12 февраля.

"Поздравление с китайским Новым годом с Марса", - заявило китайское телевидение.

Чтобы добраться до орбиты Марса, китайский космический аппарат преодолел около 470 млн километров. Планируется, что в мае-июне 2021 года зонд совершит мягкую посадку в южной части равнины Утопия на Марсе, где могли выходить на поверхность грунтовые воды. После посадки марсоход займется исследованием почвы, ионосферы и климата Марса.

Напомним, китайский зонд Tianwen-1 вышел на орбиту Марса в среду, 10 февраля.

Однако в тот день он стал не единственным космическим аппаратом, который достиг марсианской орбиты. В среду на орбиту Марса успешно вышел первый арабский космический зонд, который отправили Объединенные Арабские Эмираты.

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