Китайський коронавірус: названо кількість хворих в 21 країні

З початку спалаху хвороби захворіли майже 10 тисяч осіб
Китайський коронавірус поширився вже у 21 країні, в результаті чого 9820 осіб захворіли та 213 загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Так, в Китаї зареєстровано найбільше смертей і випадків захворювання коронавірусом (213 смертей і 9692 випадку).
В інших країнах поки не зареєстровано смертельних випадків, а кількість усіх разом узятих зареєстрованих випадків становить 109:
Нагадаємо, на екстреному засіданні 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського нового типу коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення.
Також РБК-Україна писало, що аеропорт "Бориспіль" сьогодні прибуде літак з евакуйованими українцями з Китаю. На борту знаходяться 254 пасажири та 15 членів екіпажу.