Китайський коронавірус: названо кількість хворих в 21 країні

Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

З початку спалаху хвороби захворіли майже 10 тисяч осіб

Китайський коронавірус поширився вже у 21 країні, в результаті чого 9820 осіб захворіли та 213 загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, в Китаї зареєстровано найбільше смертей і випадків захворювання коронавірусом (213 смертей і 9692 випадку).

В інших країнах поки не зареєстровано смертельних випадків, а кількість усіх разом узятих зареєстрованих випадків становить 109:

Австралія - 9 хворих;

Камбоджа - 1 хворий;

Канада - 3 хворих;

Фінляндія - 1 хворий;

Франція - 6 хворих;

Німеччина - 4 хворих;

Індія - 1 хворий;

Італія - 2 хворих;

Японія - 14 хворих;

Малазія - 7 хворих;

Непал - 1 хворий;

Філіппіни - 1 хворий;

Сінгапур - 13 хворих;

Південна Корея - 7 хворих;

Шрі-Ланка - 1 хворий;

Тайвань - 9 хворих;

Таїланд - 14 хворих;

ОАЕ - 4 хворих;

США - 6 хворих;

В'єтнам - 5 хворих;

Нагадаємо, на екстреному засіданні 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського нового типу коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Також РБК-Україна писало, що аеропорт "Бориспіль" сьогодні прибуде літак з евакуйованими українцями з Китаю. На борту знаходяться 254 пасажири та 15 членів екіпажу.