В "Борисполь" сегодня прибудет самолет с эвакуированными украинцами из Китая

Фото: аэропорт "Борисполь" (УНИАН)

На борту находится 254 пассажира и 15 членов экипажа

Сегодня, 31 января в аэропорт "Борисполь" прибудет специальный рейс из Китая с 254 эвакуированными украинцами на борту. Об этом во время пресс-брифинга сообщил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин.

Кроме пассажиров на борту также находятся 15 членов экипажа. По словам Кузина, ситуация в самолете спокойная и никаких жалоб на здоровье не зафиксировано.

Он также сообщил, что, по состоянию на утро 31 января, ни одного подтвержденного заражения коронавирусом в Украине не было зарегистрировано.

"Но мы отслеживаем любые сообщения из областных лабораторных центров и больничной сети, которые могут быть связаны с подобными случаями", - сообщил Кузин.

Пресбрифінг у зв'язку з оголошенням ВООЗ про надзвичайну ситуацію міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу у світі. Пресбрифінг у зв'язку з оголошенням ВООЗ про надзвичайну ситуацію міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу у світі. Учасники: Др. Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні; Дмитро.Коваль, заступник міністра охорони здоров'я України; Ігор Кузін, в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я України. Довідково: ВООЗ визнала поширення 2019-nCoV надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Про це було оголошено за підсумками екстреного засідання комітету з надзвичайних ситуацій. Наразі зусилля усіх країн мають бути зосереджені на підвищенні готовності системи реагування до подій у галузі громадського здоров'я. Опубліковано Центр громадського здоров’я України Пʼятниця, 31 січня 2020 р.

В целом, по состоянию на сегодня, в мире зафиксировано 9776 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 213 из которых смертельные. Также зафиксировано 99 случаев заболевания в 20 странах мира. Еще в 3 странах за пределами Китая произошла передача вируса от человека к человеку.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что перед закрытием прямого авиасообщения с Китаем украинские авиакомпании выполнят еще три рейса из этой страны в Украину. Вчера, 30 января, в "Борисполь" прилетел первый самолет авиакомпании SkyUp со 158 украинцами на борту.