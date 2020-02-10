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Китайские компании из-за коронавируса попросили у банков более 8 млрд долларов

Новости » Экономика     10.02.2020 - 19:50
Китайские компании из-за коронавируса попросили у банков более 8 млрд долларов
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

В частности, компания Xiaomi просит займ размером в 716, 24 млн долларов для производства медоборудования

Китайские компании в связи с коронавирусом нового типа 2019-nCoV попросили у банков 8,2 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается про компании, которые больше всего пострадали от вспышки коронавируса либо задействованы в борьбе с эпидемией.

В частности, компания Xiaomi просит займ размером в 716, 24 млн долларов для производства медоборудования, в том числе масок и термометров.

Другие компании планируют использовать средства на разработку приложений, которые позволят отслеживать распространение коронавируса и на разработку технологий, которые повышают точность распознавания лиц в масках в толпе.

Напомним, Китай планирует поддержать банковскую систему путем вливания в экономику 1,2 трлн юаней (173 млрд долларов), чтобы преодолеть негативные экономические последствия вспышки нового коронавируса. Центральный банк Китая убежден, что такой шаг обеспечит достаточную ликвидность в банковской системе и поможет обеспечить стабильность валютного рынка.

Как писало РБК-Украина ранее, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

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