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Число инфицированных коронавирусом превысило 14,5 тысяч

Новости » Общество     02.02.2020 - 16:23
Число инфицированных коронавирусом превысило 14,5 тысяч
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Зафиксировано 305 смертей от нового коронавируса

По состоянию на утро 2 февраля в мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе 305 смертельных случаев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что подтверждено 155 случаев заражения за пределами Китая, из них 23 случая в странах Европы (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по одному в Испании, Финляндии и Швеции).

В ведомстве отметили, что в Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Кроме того, сегодня оперативный штаб Минздрава проведет очередное заседание по обсуждению проекта Национального плана противоэпидемических мер реагирования на распространение случаев инфекционных болезней, вызванных новым коронавирусом.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксировали в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.

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