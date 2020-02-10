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Китайські компанії через коронавірус попросили у банків більше 8 млрд доларів

Новини » Економіка     10.02.2020 - 19:50
Китайські компанії через коронавірус попросили у банків більше 8 млрд доларів
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

Зокрема, компанія Xiaomi просить позику розміром 716, 24 млн доларів для виробництва медобладнання

Китайські компанії через коронавірус нового типу 2019-nCoV попросили у банків 8,2 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється про компанії, які найбільше постраждали від спалаху коронавіруса або задіяні в боротьбі з епідемією.

Зокрема, компанія Xiaomi просить позику розміром 716, 24 млн доларів для виробництва медобладнання, в тому числі масок та термометрів.

Інші компанії планують використовувати кошти на розробку програм, які дозволять відстежувати розповсюдження коронавірусу і на розробку технологій, які підвищують точність розпізнавання осіб в масках в натовпі.

Нагадаємо, Китай планує підтримати банківську систему шляхом вливання в економіку 1,2 трлн юанів (173 млрд доларів), щоб подолати негативні економічні наслідки спалаху нового коронавіруса. Центральний банк Китаю переконаний, що такий крок забезпечить достатню ліквідність у банківській системі й допоможе забезпечити стабільність валютного ринку.

Як писало РБК-Україна раніше, Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

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