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Китайські НПЗ активно скуповують російську нафту ESPO, - Bloomberg

П'ятниця 19 січня 2024 00:57
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Китайські НПЗ активно скуповують російську нафту ESPO, - Bloomberg Фото: китайські заводи активно закуповують російську нафту з Сибіру (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Китайські приватні нафтопереробні заводи скуповують російську нафту марки ESPO швидше, ніж зазвичай, оскільки тривають суперечки щодо цін з продавцями з Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами трейдерів, які попросили не називати їхні імена через непублічність інформації, вантажі лютневих поставок - до 3,8 млн тонн - були розпродані впродовж перших двох тижнів січня. Росія знизила ціни на ESPO з Сибіру, що зробило торгівлю більш привабливою для незалежних китайських нафтопереробників.

Ці переробники, що розміщені переважно в провінції Шаньдун, шукали можливість закупити ESPO, оскільки, за словами трейдерів, іранські продавці тримають вищі закупівельні ціни. За їхніми словами, хоча нафта від виробника з Перської затоки залишається однією з найдешевших у світі, наразі жодних угод не укладається.

Китайські заводи, на які припадає більше чверті нафтопереробних потужностей країни, уже давно отримують вигоду від своєї готовності купувати нафту, якої уникають інші покупці, що остерігаються потенційних санкцій з боку країн Заходу. Водночас, попит на венесуельську нафту зріс після скасування санкцій з боку США, а крок Ірану відповідає загальному зростанню цін на нафту з обмеженим доступом.

"Таке зростання цін підвищило привабливість ESPO, який і без того був популярним сортом серед китайських трейдерів завдяки відносно низькій вартості та короткій відстані транспортування. Згідно з зібраними агентством Bloomberg даними відстеження суден, у грудні понад 90% танкерів, що перевозили нафту марки ESPO, прямували до Китаю", - йдеться у повідомленні.

Раніше у січні приватні нафтопереробні компанії Китаю отримали від уряду величезну квоту на імпорт нафти, що дозволило їм вільно формувати плани закупівель і видобутку на період до року.

Санкції Заходу щодо російської нафти

Санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти і нафтопродуктів у 2023 році експортувалася до Китаю, а частка Індії за два роки зросла до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала удесятеро з близько 40-45% до приблизно до 4-5%.

Експорт російської нафти зіткнувся з проблемами після посилення санкцій США, спрямованих проти торговців та судноплавних компаній.

Агентство Reuters зазначало, що додаткові заходи, які США запровадили для контролю стелі на російську нафту, знизили ціну, яку Росія може отримати за свою нафту на світових ринках, і скоротили доходи Кремля для війни з Україною.

Тим часом США запровадили санкції проти 17 танкерів за перевезення російської нафти.

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