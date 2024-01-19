Китайские НПЗ активно скупают российскую нефть ESPO, - Bloomberg

Китайские частные нефтеперерабатывающие заводы скупают российскую нефть марки ESPO быстрее, чем обычно, поскольку продолжаются споры по ценам с продавцами из Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам трейдеров, которые попросили не называть их имена из-за непубличности информации, грузы февральских поставок - до 3,8 млн тонн - были распроданы в течение первых двух недель января. Россия снизила цены на ESPO из Сибири, что сделало торговлю более привлекательной для независимых китайских нефтепереработчиков.

Эти переработчики, которые размещены преимущественно в провинции Шаньдун, искали возможность закупить ESPO, поскольку, по словам трейдеров, иранские продавцы держат более высокие закупочные цены. По их словам, хотя нефть от производителя из Персидского залива остается одной из самых дешевых в мире, пока никаких сделок не заключается.

Китайские заводы, на которые приходится более четверти нефтеперерабатывающих мощностей страны, уже давно получают выгоду от своей готовности покупать нефть, которой избегают другие покупатели, опасаясь потенциальных санкций со стороны стран Запада. В то же время, спрос на венесуэльскую нефть вырос после отмены санкций со стороны США, а шаг Ирана соответствует общему росту цен на нефть с ограниченным доступом.

"Такой рост цен повысил привлекательность ESPO, который и без того был популярным сортом среди китайских трейдеров благодаря относительно низкой стоимости и короткому расстоянию транспортировки. Согласно собранным агентством Bloomberg данным отслеживания судов, в декабре более 90% танкеров, перевозивших нефть марки ESPO, направлялись в Китай ", - говорится в сообщении.

Ранее в январе частные нефтеперерабатывающие компании Китая получили от правительства огромную квоту на импорт нефти, что позволило им свободно формировать планы закупок и добычи на период до года.

Санкции Запада в отношении российской нефти

Санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году экспортировалась в Китай, а доля Индии за два года выросла до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз с около 40-45% до примерно до 4-5%.

Экспорт российской нефти столкнулся с проблемами после ужесточения санкций США, направленных против торговцев и судоходных компаний.

Агентство Reuters отмечало, что дополнительные меры, которые США ввели для контроля потолка на российскую нефть, снизили цену, которую Россия может получить за свою нефть на мировых рынках, и сократили доходы Кремля для войны с Украиной.

Тем временем США ввели санкции против 17 танкеров за перевозку российской нефти.

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