Китайські компанії витісняють російських виробників із ключових ринків, - розвідка

За інформацією СЗР, висока ключова ставка, неефективна монетарна політика та скорочення бюджетного імпульсу фактично паралізують внутрішніх виробників.

Формальні показники інвестицій в основний капітал на вигляд стабільні, але це - лише відображення старих активів, тоді як реальне падіння сягає 1,5%.

Зазначається, що експортні доходи вже скоротилися на 20%, а зростання податкового навантаження, включно з ПДВ, додатково обмежує можливості бізнесу.

Промисловці прямо вказують на уповільнення зниження ключової ставки та високу вартість кредитів як головні бар’єри для розвитку. Як результат - ринок відкривається для китайських постачальників обладнання та продукції, які без значних вкладень отримують контроль над сегментами, що втрачають російські компанії.

Найбільш показовим є ринок важких вантажівок. За січень-жовтень 2025 року продаж машин масою понад 14 тонн впав на 54%, а сегмент магістральних тягачів - на 71%.

Загалом зареєстровано лише 37,9 тисяч важких автомобілів, що на 57% менше, ніж торік.

Попри формальне лідерство "КАМАЗу" з часткою 29,5%, китайські Sitrak (16,3%), Shacman (10,8%) і FAW (9%) фактично витісняють його з ринку. Додає тиску й білоруський "МАЗ" із 7,2%.

"Російський виробник приречений на подальше витіснення з ключових сегментів, а відновити втрачені позиції в умовах агресивної експансії "дружніх" конкурентів фактично неможливо", - зазначили у розвідці.