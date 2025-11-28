Китайські компанії витісняють російських виробників із ключових ринків, - розвідка
Російська економіка стикається зі збільшуваним тиском з боку "дружніх" країн, які швидко займають ніші, що залишаються порожніми через інвестиційну паузу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.
За інформацією СЗР, висока ключова ставка, неефективна монетарна політика та скорочення бюджетного імпульсу фактично паралізують внутрішніх виробників.
Формальні показники інвестицій в основний капітал на вигляд стабільні, але це - лише відображення старих активів, тоді як реальне падіння сягає 1,5%.
Зазначається, що експортні доходи вже скоротилися на 20%, а зростання податкового навантаження, включно з ПДВ, додатково обмежує можливості бізнесу.
Промисловці прямо вказують на уповільнення зниження ключової ставки та високу вартість кредитів як головні бар’єри для розвитку. Як результат - ринок відкривається для китайських постачальників обладнання та продукції, які без значних вкладень отримують контроль над сегментами, що втрачають російські компанії.
Найбільш показовим є ринок важких вантажівок. За січень-жовтень 2025 року продаж машин масою понад 14 тонн впав на 54%, а сегмент магістральних тягачів - на 71%.
Загалом зареєстровано лише 37,9 тисяч важких автомобілів, що на 57% менше, ніж торік.
Попри формальне лідерство "КАМАЗу" з часткою 29,5%, китайські Sitrak (16,3%), Shacman (10,8%) і FAW (9%) фактично витісняють його з ринку. Додає тиску й білоруський "МАЗ" із 7,2%.
"Російський виробник приречений на подальше витіснення з ключових сегментів, а відновити втрачені позиції в умовах агресивної експансії "дружніх" конкурентів фактично неможливо", - зазначили у розвідці.
Співпраця Росії та Китаю
Нагадаємо, нещодавно китайський прем’єр-міністр Лі Цян повідомив, що Китай готовий до поглиблення співпраці з Росією. Йдеться про сфери інвестицій, енергетики, сільського господарства та ін.
Окрім того, раніше видання The Economist повідомило, що Китай став головним постачальником для російської воєнної машини. Припускається, що Пекін міг передати Москві летальну зброю.
У квітні український президент Володимир Зеленський заявив, що в України є докази постачання Китаєм озброєння до РФ. Пекін ці постачання заперечує.
Також, за інформацією речника Служби зовнішньої розвідки, Росія планує цьогоріч виготовити 2 млн FPV-дронів з китайськими деталями для війни проти України.