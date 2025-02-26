Китайське судно знову пошкодило кабель біля узбережжя Тайваню, - Reuters

Берегова охорона заявила, що відправила три судна для затримання китайського судна Hong Tai 58, зареєстрованого в Того. Корабель кинув якір біля морського кабелю в районі південно-західного узбережжя Тайваню приблизно в той самий час, коли він був відключений.

За даними берегової охорони, це пов'язане з Китаєм судно, ходить під зручним прапором. Це свідчить, що воно зареєстроване в іншій країні, ніж країна його власника.

"Усі вісім членів екіпажу є громадянами Китаю, і (ми) не виключаємо можливості переслідування з боку Китаю в сірій зоні", - йдеться у заяві берегової охорони. У відомстві додали, що необхідне подальше розслідування.

Тайванське міністерство цифрових технологій повідомило, що послуги зв'язку були перенаправлені на інші кабелі між Тайванем та іншими офшорними островами, зокрема архіпелагом Пенху.

Високопоставлений чиновник служби безпеки Тайваню на умовах анонімності повідомив Reuters, що уряд розглядає цей інцидент як питання національної безпеки.

"Це виходить за межі пересічного випадку", - сказав чиновник.

За його словами, Hong Tai 58 з суботи перебуває у водах на південний захід від Тайваню і не відповідає на неодноразові виклики берегової охорони.