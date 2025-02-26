Китайское судно снова повредило кабель у побережья Тайваня, - Reuters

Береговая охрана Тайваня во вторник, 25 февраля, задержала грузовое судно, принадлежащее Китаю. Поводом стало исчезновение сигнала в подводном кабеле, ведущем к островам Пенху в Тайваньском проливе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Береговая охрана заявила, что отправила три судна для задержания китайского судна Hong Tai 58, зарегистрированного в Того. Корабль бросил якорь возле морского кабеля в районе юго-западного побережья Тайваня примерно в то же время, когда он был отключен.
По данным береговой охраны, это связанное с Китаем судно, ходит под удобным флагом. Это свидетельствует, что оно зарегистрировано в другой стране, чем страна его владельца.
"Все восемь членов экипажа являются гражданами Китая, и (мы) не исключаем возможности преследования со стороны Китая в серой зоне", - говорится в заявлении береговой охраны. В ведомстве добавили, что необходимо дальнейшее расследование.
Тайваньское министерство цифровых технологий сообщило, что услуги связи были перенаправлены на другие кабели между Тайванем и другими офшорными островами, в частности архипелагом Пенху.
Высокопоставленный чиновник службы безопасности Тайваня на условиях анонимности сообщил Reuters, что правительство рассматривает этот инцидент как вопрос национальной безопасности.
"Это выходит за пределы рядового случая", - сказал чиновник.
По его словам, Hong Tai 58 с субботы находится в водах к юго-западу от Тайваня и не отвечает на неоднократные вызовы береговой охраны.
Китай считает Тайвань своей территорией и не исключает силового захвата острова. Однако прозападное правительство в Тайбэе отмечает, что только тайваньцы могут решать свое будущее.
Правительство Тайваня неоднократно жаловалось на китайскую активность в "серой зоне" вокруг острова для давления без прямой конфронтации, например, облеты воздушных шаров и дноуглубительные работы.
В этом году Тайвань сообщил о пяти случаях неисправностей морских кабелей, по сравнению с тремя в 2024 и 2023 годах
В частности, 3 января возле порта Килунг судно Shunxing39, зарегистрированное под флагом Камеруна, вероятно, повредило подводный кабель, входящий в часть Транстихоокеанской экспресс-кабельной системы. В Тайбэе опасаются, что Пекин пытается лишить страну внешней коммуникации и оперативно захватить остров.
8 января китайское Управление по делам Тайваня заявило, что кабели были повреждены обычным путем, а Тайвань выдвигает обвинения "на пустом месте".
После инцидента, тайваньские военные начали охранять все подводные коммуникационные кабели возле острова от активности подозрительных кораблей.
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