Тайвань посилить захист своїх підводних кабелів від підозрілих суден

Військові Тайваню охоронятимуть підводні комунікаційні кабелі біля острова від дій підозрілих кораблів. Заходи вводяться через пошкодження пов'язаного з Китаєм судна одного з кабелів на півночі острова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку заявив, що Військово-морські сили країни допомагатимуть береговій охороні реагувати на підозрілу активність кораблів біля підводних комунікаційних кабелів.

Виступаючи перед журналістами в парламенті, Ку заявив, що армія буде тісно координувати свої дії з береговою охороною і допомагати їй контролювати райони, де прокладені морські кабелі.

"Як тільки щось трапиться, берегова охорона вийде першою, і якщо буде потрібно, військово-морський флот негайно співпрацюватиме, якщо знадобиться відповідь", - сказав він.

Генеральний директор Бюро національної безпеки Тайваню Цай Мін-Єн під час виступу в парламенті заявив, що уряд вже запустив механізм з "міжнародними друзями" для обміну інформацією про морську діяльність Китаю в "сірій зоні", хоча і не озвучив подробиці ініціативи.

За словами Цая, Тайбей зосередиться на суднах під зручними прапорами - тих, що зареєстровані в інших країнах, ніж їхній фактичний власник, - і на тому, як Китай може використовувати їх у водах навколо острова.