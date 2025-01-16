Тайвань посилить захист своїх підводних кабелів від підозрілих суден
Військові Тайваню охоронятимуть підводні комунікаційні кабелі біля острова від дій підозрілих кораблів. Заходи вводяться через пошкодження пов'язаного з Китаєм судна одного з кабелів на півночі острова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку заявив, що Військово-морські сили країни допомагатимуть береговій охороні реагувати на підозрілу активність кораблів біля підводних комунікаційних кабелів.
Виступаючи перед журналістами в парламенті, Ку заявив, що армія буде тісно координувати свої дії з береговою охороною і допомагати їй контролювати райони, де прокладені морські кабелі.
"Як тільки щось трапиться, берегова охорона вийде першою, і якщо буде потрібно, військово-морський флот негайно співпрацюватиме, якщо знадобиться відповідь", - сказав він.
Генеральний директор Бюро національної безпеки Тайваню Цай Мін-Єн під час виступу в парламенті заявив, що уряд вже запустив механізм з "міжнародними друзями" для обміну інформацією про морську діяльність Китаю в "сірій зоні", хоча і не озвучив подробиці ініціативи.
За словами Цая, Тайбей зосередиться на суднах під зручними прапорами - тих, що зареєстровані в інших країнах, ніж їхній фактичний власник, - і на тому, як Китай може використовувати їх у водах навколо острова.
Інцидент з пошкодженням кабелів біля Тайваню
Минулого тижня Тайвань заявив, що на початку січня судно, яке належить гонконгській компанії, але зареєстроване в Камеруні й Танзанії, пошкодило кабель на півночі острова.
Тайванський уряд заявив, що китайські кораблі, які ходять під зручними прапорами, мають "знак зла".
Крім того, в Тайбеї звернули увагу на схожість цього інциденту з нещодавнім пошкодженням підводних комунікаційних кабелів у Балтійському морі. Винуватцем слідчі назвали корабель з тіньового флоту танкерів Росії.
Китай регулярно влаштовує агресивні провокації у "сірій зоні" навколо острова, оскільки вважає Тайвань своєю територією та відкрито заявляє про намір анексувати острів силовим шляхом.
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