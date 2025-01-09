Пекін і Тайбей сваряться через розрив підводного кабелю біля Тайваню, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Берегова охорона Тайваню підозрює, що китайське судно пошкодило кабель біля північного узбережжя острова наприкінці минулого тижня, однак слідчі не змогли піднятися на борт для розслідування через погану погоду. Натомість власник судна у розмові з агентством зазначив, що немає жодних доказів його причетності до цього інциденту.

Тайванська берегова охорона "не виключає можливості", що судно, яке зареєстроване в Камеруні й Танзанії, але належить гонконгській компанії, займалося діяльністю у "сірій зоні". Однак відомство не надало жодних прямих доказів цього.

"Тавро зла"

Пізно ввечері у середу, 8 січня, китайське Управління у справах Тайваню заявило, що пошкодження підводних кабелів є "звичайною морською аварією", а Тайвань висуває звинувачення "на порожньому місці" та навмисно роздуває "так звану загрозу сірої зони з боку материка".

У відповідь на цю заяву Тайванська рада у справах материкового Китаю заявила, що справа розслідується і буде розглядатися на базі отриманих доказів.

"На міжнародному рівні китайські кораблі, що ходять під зручними прапорами, мають на собі тавро зла", - йдеться у заяві. Це відсилка на нещодавнє пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.

У Раді нагадали, що Тайвань уже стикався з пошкодженням кабелів, що ведуть до островів Кінмен і Мацу. Ці території розташовані поруч із китайським узбережжям, але контролюються Тайбеєм.

"Звичайно, уряд (Тайваню) повинен бути обережним у вирішенні цього питання", - додали вони.

Раніше Тайвань неодноразово скаржився на діяльність Китаю в "сірій зоні" навколо острова, покликану чинити на нього тиск без прямої конфронтації. Зокрема, траплялися обльоти на китайських повітряних кулях і днопоглиблювальні роботи на піску.

Раніше повідомлялося, що пошкодження кабелю в районі Тайваню сталося 3 січня біля порту Кілунг, а винуватець - вантажне судно Shunxing39.