Тайвань звинуватив Китай у пошкодженні підводного кабелю біля свого узбережжя, - FT

Тайвань заявив, що китайське судно пошкодило підводний інтернет-кабель біля північного узбережжя острова. Це призвело до тимчасового порушення зв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, кабель було пошкоджено 3 січня поблизу порту Кілунг. Там вантажне судно Shunxing39, зареєстроване під прапором Камеруну, ймовірно, пошкодило підводний кабель, який є частиною Транстихоокеанської експрес-кабельної системи.

Попри те, що судно належить зареєстрованій у Гонконзі компанії Jie Yang Trading Limited, її директором є громадянин Китаю Го Веньцзе. У Тайвані ввважають, що цей інцидент може бути частиною стратегії Китаю з розриву зовнішніх комунікацій острова.

У Тайвані стурбовані тим, що Китай може перервати зовнішні комунікаційні зв'язки острова і спробувати анексувати країну.

"Оскільки нам не вдалося допитати капітана, ми попросили владу Південної Кореї допомогти з розслідуванням у наступному порту призначення судна", – заявив представник берегової охорони Тайваню.

За даними берегової охорони Тайваню, судно Shunxing39 підняло якір у місці, де був розірваний кабель.

"Це ще один випадок дуже тривожної глобальної тенденції диверсій проти підводних кабелів", – сказав високопоставлений чиновник служби національної безпеки Тайваню. "Кораблі, які беруть участь у цих інцидентах, зазвичай є застарілими суднами, майже непридатними для комерційної діяльності. Це судно нагадує ті, що належать до "тіньового флоту" Росії", – додав він.

Протистояння Китаю з Тайванем

Китай вважає Тайвань своєю територією, проте Тайбей наполягає, що лише тайванці можуть вирішувати своє майбутнє.

Напруженість у Тайванській протоці зросла після обрання президентом Лай Чінте, якого Пекін називає "сепаратистом". Китай провів військові маневри біля Тайваню після його зупинки на Гаваях і Гуамі, що викликало критику Пекіна.

Китай не виключає силового захоплення острова. У 2024 році Пекін двічі проводив військові навчання, назвавши їх попередженням проти "сепаратизму". Сі Цзіньпін неодноразово заявляв про намір повернути Тайвань під контроль КНР..