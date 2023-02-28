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Китайська розвідка може слідкувати. Міноборони Литви рекомендувало не використовувати TikTok

Фото: Міноборони Литви рекомендувало не використовувати TikTok (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Литовське оборонне відомство виступило з оцінкою програми китайської соціальної мережі TikTok і рекомендувало не користуватися нею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника групи Міноборони Литви з кібернетичної безпеки та політики у сфері інформаційних технологій Антанаса Алекнавічюса, яку приводить Delfi.

"У зв'язку з тим, що продукт походить з території, постачальників з якої ми не вважаємо надійними, рекомендуємо не завантажувати цей додаток, а якщо це вже зроблено, видалити його", - сказав представник відомства.

Він зазначив, що планів заборонити у Литві TikTok наразі немає.

"Якщо говорити суто про загрозу кібернетичній безпеці, то такої інформації немає. Йдеться переважно про охорону особистих даних", - розповів Алекнавічюс.

За його словами, відповідно до законодавства Китаю, інформацією про користувачів, яку збирає мережу TikTok, може скористатися китайська розвідка.

Нагадаємо, що адміністрація Білого дому наказала всім федеральним агентствам протягом 30 днів видалити TikTok з усіх урядових пристроїв.

Канадський уряд заборонив використання соціальної мережі TikTok на робочих пристроях співробітників.

Дві найбільші керівні установи Європейського Союзу заборонили використання TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.

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