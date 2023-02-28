Китайская разведка может следить. Минобороны Литвы рекомендовало не использовать TikTok

Литовское оборонное ведомство выступило с оценкой программы китайской социальной сети TikTok и рекомендовало не пользоваться ею.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя группы Минобороны Литвы по кибернетической безопасности и политике в сфере информационных технологий Антанаса Алекнавичюса, которое приводит Delfi.
"В связи с тем, что продукт происходит из территории, поставщиков с которой мы не считаем надежными, рекомендуем не загружать это приложение, а если это уже сделано, удалить его", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что планов запретить в Литве TikTok пока нет.
"Если говорить сугубо об угрозе кибернетической безопасности, то такой информации нет. Речь идет преимущественно об охране личных данных", - рассказал Алекнавичюс.
По его словам, согласно законодательству Китая, информацией о пользователях, собираемой сетью TikTok, может воспользоваться китайская разведка.
Напомним, что администрация Белого дома приказала всем федеральным агентствам в течение 30 дней удалить TikTok из всех правительственных устройств.
Канадское правительство запретило использование социальной сети TikTok на рабочих устройствах сотрудников.
Два крупнейших руководящих учреждения Европейского Союза запретили использование TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности.
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