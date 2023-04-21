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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Китаї знову спробували виправдати позицію щодо війни в Україні: "ми не нагнітаємо"

Фото: міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У питанні так званої української кризи Китай виступає за переговори. Пекін "не нагнітає ситуації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Китаю Цінь Ганя, якого цитує The Guardian.

"Китай не нагнітає ситуацію в Україні, а виступає за мирне вирішення міжнародних суперечок шляхом діалогу та дипломатії", - заявив він.

Також китайський міністр сказав, що Пекін нібито "не має наміру брати участь у великій конкуренції за владу", додавши, що він виступає "проти спроб побудувати стіни та бар’єри", які перериватимуть міжнародні ланцюги поставок.

Що кажуть про позицію Китаю щодо України

Нагадаємо, як нещодавно заявили в США, Китай має зосередитися на тому, щоб переконати Росію поважати суверенітет України. Однак наразі Пекін намагається всидіти на двох стільцях.

Експерти ж схиляються до думки, що зараз Китай зайняв вичікувальну позицію і чекає на те, як закінчиться український контрнаступ: якщо він буде вдалим, то Пекін активніше схилятиме Росію піти на поступки.

При цьому у Офісі президента Володимира Зеленського вважають, що позиція Китаю щодо війни суттєво змінилась. Водночас вона не є такою, якою її описує Росія.

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