В Китае снова попытались оправдать позицию по войне в Украине: "мы не нагнетаем"

"Китай не нагнетает ситуацию в Украине, а выступает за мирное разрешение международных споров путем диалога и дипломатии", - заявил он.

Также китайский министр сказал, что Пекин якобы "не намерен принимать участие в большой конкуренции за власть", добавив, что он выступает "против попыток построить стены и барьеры", прерывающие международные цепи поставок.

Что говорят о позиции Китая по отношению к Украине

Напомним, как недавно заявили в США, Китай должен сосредоточиться на том, чтобы убедить Россию уважать суверенитет Украины. Однако пока Пекин пытается усидеть на двух стульях.

Эксперты же склоняются к мнению, что сейчас Китай занял выжидательную позицию и ждет того, как закончится украинское контрнаступление: если оно будет удачным, то Пекин будет активнее склонять Россию пойти на уступки.

При этом в Офисе президента Владимира Зеленского считают, что позиция Китая по отношению к войне существенно изменилась. В то же время она не такая, как ее описывает Россия.

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