Китай може змінити позицію щодо України після контрнаступу: думка експерта

Китай зайняв вичікувальну позицію і чекає на те, як закінчиться український контрнаступ. Якщо він буде вдалим, то Пекін активніше схилятиме Росію піти на поступки.

"Китай зараз не буде вживати жодних дій, все буде робитися лише на рівні заяв. Що стосується перемовин, на сьогодні Китай зайняв вичікувальну позицію і він буде чекати на те, як закінчиться український контрнаступ", - сказав Мусієнко.

Експерт вважає, що якщо контрнаступ буде вдалим, то Пекін активніше схилятиме Москву піти на поступки. Але якщо Росія зможе утримати окуповані території, тоді Китай діятиме в руслі проросійської політики, щоб залишитися в хороших відносинах з Заходом і потім говорити, що вони завжди були за перемовини й поступки від Росії.

"Якщо Росії вдасться втриматися на окупованих територіях, а Захід буде демонструвати певну нерішучість, тоді Китай займатиме більше проросійську політику. Вони за всім спостерігають, екстраполюють на відносини з Тайванем і відповідно слідкують за реакцією Заходу, наскільки він далеко готовий зайти у підтримці України", - зазначив Мусієнко.

Але, за словами експерта, до моменту закінчення українського контрнаступу якихось реальних кардинальних дій, Китай навряд чи робитиме.