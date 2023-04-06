Позиція Китаю відрізняється від того, про що говорить Росія, - Подоляк

Позиція Китаю щодо війни в Україні суттєво змінилась. Водночас вона не є такою, якою її описує Росія.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Позиція Китаю суттєво змінилася і не є такою, як на цьому довгий час наголошувала Росія. Росія постійно лякала світ, що за нею стоїть Китай. Сьогодні Китай відмежувався від цього", - пояснив Подоляк. Як зауважив радник голови Офісу президента, Китай не зайняв таку ж позицію, як, наприклад, Франція. Водночас Пекін не займає ту позицію, про яку завжди говорила Росія.