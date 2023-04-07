Китай хоче всидіти на двох стільцях: як у США бачать позицію Пекіна щодо війни в Україні

Китай має зосередитися на тому, щоб переконати Росію поважати суверенітет України. Однак наразі Пекін намагається всидіти на двох стільцях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена в інтерв'ю Euronews.

"По-перше, ідеї миру, які китайці виклали на стіл, деякі з них є позитивними. Дійсно. Вони відображають те, що Китай говорив протягом тривалого часу і багато з нас говорили протягом тривалого часу", - каже Блінкен.

Але, він зазначив, найперший елемент, на якому має бути зосереджено увагу, - це суверенітет.

"Китай має зосередитися на тому, щоб переконати Росію фактично поважати суверенітет України та повернути територію, яку вона захопила силою, порушивши статут ООН", - зазначив Блінкен.

При цьому, на його думку, Пекін намагається всидіти на двох стільцях.

"Він хоче намагатися виглядати поборником світу і водночас продовжує підтримувати Росію різним чином - риторично, просуваючи її аргументи в міжнародних інститутах, поширюючи російську пропаганду про агресію, і навіть, як ми вже говорили кілька тижнів тому, розглядає можливість надання Росії допомоги летального характеру", - звернув увагу Блінкен.

Своєю чергою держсекретар США заявив, що відносини Китаю з Росією дають йому певні важелі впливу.

"Росія дедалі більше залежить від Китаю. Вона молодший партнер у цих відносинах, і вона все більше залежить від Китаю. Тому ми сподіваємося, що Пекін використовує той голос, який має у відносинах з Росією для руху до справедливого і міцного світу", - підсумував Блінкен.

Нагадаємо, раніше посол Китаю в ЄС Фу Цун назвав "риторичним прийомом" спільну заяву Москви та Пекіна про "безмежну дружбу".

Експерти ж схиляються до думки, що зараз Китай зайняв вичікувальну позицію і чекає на те, як закінчиться український контрнаступ: якщо він буде вдалим, то Пекін активніше схилятиме Росію піти на поступки.

Своєю чергою в Офісі президента України вважають, що позиція Китаю щодо війни суттєво змінилась. Водночас вона не є такою, якою її описує Росія.

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