У Китаї заявили про підтримку "мирних ініціатив" лідерів країн Африки

Коментуючи на брифінгу візит делегації лідерів країн Африки до України та Росії минулого тижня, китайська чиновниця заявила, що їхні зусилля "добре відображають загальний заклик міжнародної спільноти до припинення бойових дій та деескалації напруженості".

"Факти показали, що війна та санкції не вирішать жодної проблеми; діалог та переговори - єдиний реальний вихід", - переконує представниця МЗС Китаю.

Також Нін додала, що КНР готовий працювати з усіма сторонами, включаючи африканські країни, для створення сприятливих умов для політичного врегулювання української кризи.

Ініціативи та місія лідерів африканських країн

Президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, прем'єр Єгипту та інші чиновники країн Африки 16 червня відвідали Київ та зустрілися з главою Української держави Володимиром Зеленським. Візит африканської делегації відбувався на тлі масованої ракетної атаки РФ на українську столицю.

На зустрічі лідер Південної Африки представив "мирний план" для України, що складається із 10 пунктів. Зеленський запросив лідерів країн Африки приєднатися до української формули миру.

Після України лідери африканських країн вирушили до РФ, де зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Додамо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк різко прокоментував зустріч Путіна з лідерами африканських країн та риторику глави Кремля.

Детальніше про місію африканських лідерів читайте у матеріалі РБК-Україна "Без шансів на успіх. Як місія з Африки возила свій "мирний план" Зеленському та Путіну".