У Китаї стався потужний вибух на хімзаводі і здійнявся густий клуб диму (відео)

Інцидент трапився у вівторок перед полуднем, рятувальні служби працюють на місці.

За даними телекомпанії CCTV, вибух стався в цеху підприємства, розташованого в місті Вейфан. Інформацію про постраждалих або загиблих офіційно поки що не оприлюднено.

У соцмережах з’явилися відео, на яких видно густий сірий дим над підприємством, розбите скло в сусідніх будинках та чутні звуки вибуху.

Massive explosion at Youdao Chemical Co. in Gaomi County, Shandong, China today.

Thick smoke visible for miles. Emergency crews on site for rescue & medical aid. Cause unknown, response ongoing. #China pic.twitter.com/q5v0BIHeG5