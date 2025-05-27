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У Китаї стався потужний вибух на хімзаводі і здійнявся густий клуб диму (відео)

Вівторок 27 травня 2025 11:58
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У Китаї стався потужний вибух на хімзаводі і здійнявся густий клуб диму (відео) Фото: У Китаї стався потужний вибух на хімзаводі (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У китайській провінції Шаньдун стався великий вибух на хімічному заводі Shandong Youdao Chemical.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інцидент трапився у вівторок перед полуднем, рятувальні служби працюють на місці.

За даними телекомпанії CCTV, вибух стався в цеху підприємства, розташованого в місті Вейфан. Інформацію про постраждалих або загиблих офіційно поки що не оприлюднено.

У соцмережах з’явилися відео, на яких видно густий сірий дим над підприємством, розбите скло в сусідніх будинках та чутні звуки вибуху.

Місцеві жителі повідомляють про сильну вібрацію, деякі залишали будівлі або ховалися в укриттях.

Компанія Himile Group, якій належить завод, наразі не прокоментувала ситуацію. Акції афілійованої компанії Himile Mechanical впали майже на 4%.

Shandong Youdao Chemical займається виробництвом пестицидів, фармацевтичних препаратів і проміжних хімікатів. Завод заснований у 2019 році та має понад 300 працівників.

Вибух в порту Ірану

Нагадаємо, що 26 квітня у порту на півдні Ірану стався потужний вибух. Епіцентром вибуху стала адміністративна будівля біля пірса.

Інцидент стався близько 12:30 за місцевим часом у порту Шахід Раджаї. На місце події оперативно прибули групи швидкого реагування.

Спочатку ЗМІ писали про 516 постраждалих та 4 загиблих.

Через вибух роботу порту призупинили, щоб рятувальні та силові служби могли взяти ситуацію під контроль.

Детальніше про вибух, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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