У Китаї стався потужний вибух на хімзаводі і здійнявся густий клуб диму (відео)

У китайській провінції Шаньдун стався великий вибух на хімічному заводі Shandong Youdao Chemical.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інцидент трапився у вівторок перед полуднем, рятувальні служби працюють на місці.

За даними телекомпанії CCTV, вибух стався в цеху підприємства, розташованого в місті Вейфан. Інформацію про постраждалих або загиблих офіційно поки що не оприлюднено.

У соцмережах з’явилися відео, на яких видно густий сірий дим над підприємством, розбите скло в сусідніх будинках та чутні звуки вибуху.

Massive explosion at Youdao Chemical Co. in Gaomi County, Shandong, China today.

Thick smoke visible for miles. Emergency crews on site for rescue & medical aid. Cause unknown, response ongoing. #China pic.twitter.com/q5v0BIHeG5 — KarmaYogi (@karma2moksha) May 27, 2025

Місцеві жителі повідомляють про сильну вібрацію, деякі залишали будівлі або ховалися в укриттях.

Компанія Himile Group, якій належить завод, наразі не прокоментувала ситуацію. Акції афілійованої компанії Himile Mechanical впали майже на 4%.

Shandong Youdao Chemical займається виробництвом пестицидів, фармацевтичних препаратів і проміжних хімікатів. Завод заснований у 2019 році та має понад 300 працівників.