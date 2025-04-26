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Вибух у порту на півдні Ірану: постраждали понад 500 людей, є загиблі

Субота 26 квітня 2025 14:55
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Вибух у порту на півдні Ірану: постраждали понад 500 людей, є загиблі Фото: Вибух у порту Шахід Раджаї у Ірані (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На півдні Ірану у порту Шахід-Раджаї стався потужний вибух. Постраждали понад 500 людей, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mehr News.

У провінції Хормозган на півдні Ірану в суботу вдень стався потужний вибух, внаслідок якого є загиблі та постраждалі.

Інцидент стався близько 12:30 за місцевим часом у порту Шахід Раджаї. На місце події оперативно прибули групи швидкого реагування.

За попередніми даними, вибух стався в адміністративній будівлі. Джерела повідомляють, що причиною могла стати детонація паливного бака, однак офіційна версія поки що не підтверджена.

Через вибух роботу порту призупинено, щоб рятувальні та силові служби могли взяти ситуацію під контроль.

За останньою інформацією ЗМІ, внаслідок вибуху постраждали щонайменше 406 людей. Кадри з місця інциденту демонструють серйозні руйнування будівель і техніки.

Точна кількість загиблих та характер травм постраждалих наразі з'ясовуються.

Оновлено

За інформацією ЗМІ, стало відомо станом на 15:52 про 516 осіб постраждавших. За попередніми даними, внаслідок вибуху загинули 4 людини.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 квітня у порту на півдні Ірану стався потужний вибух. Зруйновано офісну будівлю.

Хвиля вибуху була настільки потужною, що зруйнувала офісну будівлю та пошкодила десятки автомобілів. Роботу порту тимчасово призупинено для ліквідації наслідків.

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