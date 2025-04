Вибух у порту на півдні Ірану: постраждали понад 500 людей, є загиблі

У провінції Хормозган на півдні Ірану в суботу вдень стався потужний вибух, внаслідок якого є загиблі та постраждалі.

Інцидент стався близько 12:30 за місцевим часом у порту Шахід Раджаї. На місце події оперативно прибули групи швидкого реагування.

За попередніми даними, вибух стався в адміністративній будівлі. Джерела повідомляють, що причиною могла стати детонація паливного бака, однак офіційна версія поки що не підтверджена.

Через вибух роботу порту призупинено, щоб рятувальні та силові служби могли взяти ситуацію під контроль.

UPDATE:

Shahid Rajaee Port near Bandar Abbas, southwest Iran, has been the scene of a large explosion and fire in 2019, during which at least one rescue worker was killed.

In 2020, all shipping traffic at port was halted for several hours after the port’s computers went offline. pic.twitter.com/QNif4C7lYe