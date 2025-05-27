В Китае произошел мощный взрыв на химзаводе и поднялся густой клуб дыма (видео)

В китайской провинции Шаньдун произошел крупный взрыв на химическом заводе Shandong Youdao Chemical.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Инцидент случился во вторник перед полуднем, спасательные службы работают на месте.

По данным телекомпании CCTV, взрыв произошел в цехе предприятия, расположенного в городе Вейфан. Информация о пострадавших или погибших официально пока не обнародована.

В соцсетях появились видео, на которых видно густой серый дым над предприятием, разбитые стекла в соседних домах и слышны звуки взрыва.

Массивный взрыв на Youdao Chemical Co. в округе Гаоми, Шаньдун, Китай сегодня.

Густой дым виден на мили. Аварийные бригады на месте для спасения и оказания медицинской помощи. Причина неизвестна, реагирование продолжается. #China pic.twitter.com/q5v0BIHeG5 - KarmaYogi (@karma2moksha) 27 мая 2025 г .

Местные жители сообщают о сильной вибрации, некоторые покидали здания или прятались в укрытиях.

Компания Himile Group, которой принадлежит завод, пока не прокомментировала ситуацию. Акции аффилированной компании Himile Mechanical упали почти на 4%.

Shandong Youdao Chemical занимается производством пестицидов, фармацевтических препаратов и промежуточных химикатов. Завод основан в 2019 году и имеет более 300 работников.