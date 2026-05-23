Главная » Новости » В мире

В Китае произошел один из самых страшных взрывов на шахте за десятилетие: погибли 90 человек

16:23 23.05.2026 Сб
2 мин
Что именно рассказал шахтер, которому чудом удалось выжить?
aimg Мария Науменко
В Китае произошел один из самых страшных взрывов на шахте за десятилетие: погибли 90 человек Фото: шахтеры в угольной шахте (Getty Images)
В китайской провинции Шаньси произошел взрыв газа на угольной шахте "Люшеню", в результате которого погибли по меньшей мере 90 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Взрыв произошел вечером 22 мая, когда под землей работали почти 250 шахтеров. По данным государственного телеканала CCTV, спасательная операция продолжалась почти сутки.

По состоянию на 23 мая спасателям удалось эвакуировать по меньшей мере 201 человека. Еще 123 пострадавших находились в больницах с травмами различной степени тяжести.

На месте трагедии работали сотни спасателей. Возле шахты дежурили десятки машин скорой помощи, а поисковые группы спускались под землю, чтобы найти работников, которые могли оставаться в ловушке.

Китайский лидер Си Цзиньпин призвал к "полной мобилизации сил" для поиска пропавших и распорядился провести тщательное расследование причин трагедии.

По предварительным данным, перед взрывом на шахте зафиксировали опасное превышение уровня оксида углерода.

Один из шахтеров, который выжил, рассказал, что перед взрывом увидел густой дым и почувствовал сильный запах серы.

"Я сказал людям бежать - во время бега я увидел людей, которых задушило и сбило с ног дымом, а потом я тоже потерял сознание", - рассказал он.

Позже мужчина пришел в себя и вместе с другими работниками смог выбраться из шахты.

Китайские власти уже сообщили о задержании ответственного лица предприятия, которое эксплуатировало шахту. Причины аварии сейчас устанавливают.

Напомним, в январе 2026 года на сталелитейном заводе Inner Mongolia Baotou Steel Union во Внутренней Монголии произошел мощный взрыв. В результате аварии погибли по меньшей мере двое работников, еще десятки людей получили травмы, а нескольких сотрудников считали пропавшими без вести.

