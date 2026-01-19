Вибух на сталеливарному заводі в Китаї: загинули двоє, десятки поранені

На півночі Китаю на сталеливарному заводі стався потужний вибух, який забрав життя щонайменше двох робітників і залишив десятки співробітників із травмами, ставши однією з найбільших промислових аварій регіону за останній час.

Обставини події

Вибух стався вдень 18 січня на підприємстві Inner Mongolia Baotou Steel Union у Внутрішній Монголії. За даними місцевих ЗМІ та державного Центрального телебачення Китаю (CCTV), на майданчику заводу здійнявся величезний стовп диму.

На місці аварії працюють рятувальники і правоохоронні органи, проводиться пошук зниклих безвісти співробітників.

Жертви і постраждалі

За останніми даними, двоє працівників загинули, вісім значаться зниклими безвісти, а 84 людини доправлено в лікарні з різними травмами. Місцева влада заявила, що вже вжито заходів щодо відповідальних осіб відповідно до законодавства КНР.

Про підприємство

Inner Mongolia Baotou Steel Union входить до числа найбільших виробників сталі в Китаї. За даними Всесвітньої асоціації сталі, у 2024 році компанія посіла 16-те місце в країні, випустивши 15 мільйонів тонн продукції.

Завод відіграє ключову роль у металургійній галузі регіону і забезпечує значну кількість робочих місць.

Дії після аварії

Пошуково-рятувальні групи продовжують роботу на території заводу, оцінюючи масштаби руйнувань і перевіряючи стан обладнання. Слідчі органи з'ясовують причини вибуху, щоб запобігти аналогічним інцидентам у майбутньому.