ua en ru
Пн, 19 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Вибух на сталеливарному заводі в Китаї: загинули двоє, десятки поранені

Китай, Понеділок 19 січня 2026 04:45
UA EN RU
Вибух на сталеливарному заводі в Китаї: загинули двоє, десятки поранені Фото: поліція Китаю (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

На півночі Китаю на сталеливарному заводі стався потужний вибух, який забрав життя щонайменше двох робітників і залишив десятки співробітників із травмами, ставши однією з найбільших промислових аварій регіону за останній час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію China Xinhua News.

Обставини події

Вибух стався вдень 18 січня на підприємстві Inner Mongolia Baotou Steel Union у Внутрішній Монголії. За даними місцевих ЗМІ та державного Центрального телебачення Китаю (CCTV), на майданчику заводу здійнявся величезний стовп диму.

На місці аварії працюють рятувальники і правоохоронні органи, проводиться пошук зниклих безвісти співробітників.

Жертви і постраждалі

За останніми даними, двоє працівників загинули, вісім значаться зниклими безвісти, а 84 людини доправлено в лікарні з різними травмами. Місцева влада заявила, що вже вжито заходів щодо відповідальних осіб відповідно до законодавства КНР.

Про підприємство

Inner Mongolia Baotou Steel Union входить до числа найбільших виробників сталі в Китаї. За даними Всесвітньої асоціації сталі, у 2024 році компанія посіла 16-те місце в країні, випустивши 15 мільйонів тонн продукції.

Завод відіграє ключову роль у металургійній галузі регіону і забезпечує значну кількість робочих місць.

Дії після аварії

Пошуково-рятувальні групи продовжують роботу на території заводу, оцінюючи масштаби руйнувань і перевіряючи стан обладнання. Слідчі органи з'ясовують причини вибуху, щоб запобігти аналогічним інцидентам у майбутньому.

Нагадуємо, що в Житомирській області на один день зміниться розклад приміських поїздів: коригування торкнуться популярних маршрутів, про що пасажирів заздалегідь повідомили, щоб вони могли спланувати поїздки.

Зазначимо, що з 22 січня "Укрзалізниця" змінює розклад руху понад 100 поїздів, включно з приміськими, щоб скоротити затримки на ділянці Фастів, яка постраждала від обстрілу в грудні, а також внести коригування до маршрутів із міркувань безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Народна партія Китай
Новини
Перші доповіді перемовин України та США в Маямі: працюють над документами щодо миру
Перші доповіді перемовин України та США в Маямі: працюють над документами щодо миру
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу