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У Китаї різко зросла кількість постраждалих від землетрусу: що відомо про руйнування

Китай, Середа 20 грудня 2023 14:48
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У Китаї різко зросла кількість постраждалих від землетрусу: що відомо про руйнування Фото: кількість жертв і постраждалих внаслідок землетрусу в Китаї зросла (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Загальна кількість жертв від вчорашнього землетрусу в Китаї зросла до 134 особи. Крім того, кількість постраждалих внаслідок катаклізму сягнула позначки в майже 1000 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua та Reuters.

Станом на 20 грудня відомо, що у зоні землетрусу загинули 134 людини, 968 отримали поранення.

"Згідно з ранкової пресконференції, кількість постраждалих внаслідок землетрусу магнітудою 6,2 у провінції Ганьсу на північному заході Китаю зросла до 782 осіб, а кількість загиблих станом на 9 ранку в середу становила 113", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що землетрус також забрав життя 18 людей у ​​провінції Цінхай, про що в середу вранці повідомила місцева влада.

"Станом на 5:30 ранку повідомляється про 198 постраждалих у Цинхаї внаслідок катастрофи, ще 16 вважаються зниклими безвісти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли про те, що у прикордонному районі Китаю Ганьсу-Цинхай стався сильний землетрус. Станом на ранок 19 грудня було відомо про те, що жертвами природної катастрофи стало 111 людей.

Надзвичайні події у Китаї

Раніше повідомлялося, що у серпні у східній китайській провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5.5 бала за шкалою Ріхтера. Внаслідок пригоди руйнування отримали 126 будівель. Двадцять одна людина отримала поранення.

Також раніше стало відомо, що тайфун Доксурі приніс низці регіонів Китаю сильні дощі за останні 140 років. В результаті в провінції Хебей щонайменше 10 людей загинули, 18 вважаються зниклими безвісти.

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