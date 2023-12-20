У Китаї різко зросла кількість постраждалих від землетрусу: що відомо про руйнування

Загальна кількість жертв від вчорашнього землетрусу в Китаї зросла до 134 особи. Крім того, кількість постраждалих внаслідок катаклізму сягнула позначки в майже 1000 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua та Reuters .

Станом на 20 грудня відомо, що у зоні землетрусу загинули 134 людини, 968 отримали поранення.

"Згідно з ранкової пресконференції, кількість постраждалих внаслідок землетрусу магнітудою 6,2 у провінції Ганьсу на північному заході Китаю зросла до 782 осіб, а кількість загиблих станом на 9 ранку в середу становила 113", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що землетрус також забрав життя 18 людей у ​​провінції Цінхай, про що в середу вранці повідомила місцева влада.

"Станом на 5:30 ранку повідомляється про 198 постраждалих у Цинхаї внаслідок катастрофи, ще 16 вважаються зниклими безвісти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли про те, що у прикордонному районі Китаю Ганьсу-Цинхай стався сильний землетрус. Станом на ранок 19 грудня було відомо про те, що жертвами природної катастрофи стало 111 людей.