ua en ru
Ср, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Китае резко возросло количество пострадавших от землетрясения: что известно о разрушении

Китай, Среда 20 декабря 2023 14:48
UA EN RU
В Китае резко возросло количество пострадавших от землетрясения: что известно о разрушении Фото: количество жертв и пострадавших в результате землетрясения в Китае возросло (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Общее число жертв от вчерашнего землетрясения в Китае возросло до 131 человека. Кроме того, количество пострадавших в результате катаклизма достигло отметки почти в 1000 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

"Согласно утренней пресс-конференции, количество пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Ганьсу на северо-западе Китая возросло до 782 человек, а количество погибших по состоянию на 9 утра в среду составило 113", - говорится в сообщении.

Отмечается, что землетрясение также унесло жизни 18 человек в провинции Цинхай, о чем в среду утром сообщили местные власти.

"По состоянию на 5:30 утра сообщается о 198 пострадавших в Цинхае в результате катастрофы, еще 16 числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера мы сообщали о том, что в приграничном районе Китая Ганьсу-Цинхай произошло сильное землетрясение. По состоянию на утро 19 декабря было известно о том, что жертвами природной катастрофы стали 111 человек.

Происшествия в Китае

Ранее сообщалось, что в августе в восточной китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5.5 балла по шкале Рихтера. В результате происшествия разрушения получили 126 зданий. Двадцать один человек получил ранения.

Также ранее стало известно, что тайфун Доксури принес ряду регионов Китая сильнейшие дожди за последние 140 лет. В результате в провинции Хэбэй по меньшей мере 10 человек погибли, 18 считаются пропавшими без вести.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай
NEWS
Готова ли Украина произвести в 2024 году миллион дронов: что говорят в Минстратегпроме
Готова ли Украина произвести в 2024 году миллион дронов: что говорят в Минстратегпроме
DAILY
Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году