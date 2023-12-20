В Китае резко возросло количество пострадавших от землетрясения: что известно о разрушении

Общее число жертв от вчерашнего землетрясения в Китае возросло до 131 человека. Кроме того, количество пострадавших в результате катаклизма достигло отметки почти в 1000 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

"Согласно утренней пресс-конференции, количество пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Ганьсу на северо-западе Китая возросло до 782 человек, а количество погибших по состоянию на 9 утра в среду составило 113", - говорится в сообщении.

Отмечается, что землетрясение также унесло жизни 18 человек в провинции Цинхай, о чем в среду утром сообщили местные власти.

"По состоянию на 5:30 утра сообщается о 198 пострадавших в Цинхае в результате катастрофы, еще 16 числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера мы сообщали о том, что в приграничном районе Китая Ганьсу-Цинхай произошло сильное землетрясение. По состоянию на утро 19 декабря было известно о том, что жертвами природной катастрофы стали 111 человек.