В Китаї протестували доставку посилок за допомогою ракети

У Китаї приватна ракетна компанія SEPOCH успішно випробувала транспортування посилок з Taobao за допомогою багаторазової ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

SEPOCH здійснив доставку ще 29 травня. Тоді ж ракета XZY-1 транспортувала більше 20 кілограмів посилок під час випробувального польоту біля східного узбережжя Китаю.

Для випробування було залучено 26,8-метрову ракету з нержавіючої сталі вагою 57 тонн. Вона пролетіла 125 секунд та досягла висоти 2,5 кілометра. Після цього успішно приземлилася вертикально на поверхню моря поблизу провінції Шаньдун.

Водночас вантажний відсік ракети, розміром 120 кубічних метрів, розрахований на вантаж до 10 тонн, що, теоретично, дозволяє транспортувати автомобілі чи невеликі вантажівки.

"Пакунок доставлено, будь ласка, перевірте! Експериментальні параметри показують, що склад експрес-доставки відповідає очікуваним стандартам вогнестійкості, вологостійкості та амортизації", - написав засновник SEPOCH Вей І своїм друзям після випробування

Водночас Вей визнав, що наразі витрати є все ще занадто високими для регулярних споживчих доставок, у зв'язку з чим технологія спочатку використовуватиметься для екстрених випадків, наприклад, надання допомоги при стихійних лихах.