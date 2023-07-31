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У Китаї випробували новий ракетний двигун для програми дослідження глибокого космосу

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Понеділок 31 липня 2023 07:47
У Китаї випробували новий ракетний двигун для програми дослідження глибокого космосу Фото: (CFP/news.cgtn.com)
Автор: Володимир Костирін

У Китаї успішно завершили комплексні випробування 10-тонного воднево-кисневого двигуна для космічних кораблів, розробленого в рамках програми глибокого дослідження космосу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CGTN.

Зазначається, що китайські інженери подолали різні технічні проблеми, використовуючи рідкий водень та рідкий кисень як паливо для ракетних двигунів.

Розроблений 703-м науково-дослідним інститутом Першої академії Китайської корпорації аерокосмічної науки та техніки (CASC) новий воднево-кисневий двигун загального призначення має діаметр 3,35 метра.

Він є високопродуктивним ракетним модулем, заснованим на його попереднику - моделі діаметром 3 метри.

Як йдеться у публікації, новий пристрій "здатний задовольнити майбутні потреби ракет-носіїв середнього розміру нового покоління". Річ у тім, що прийняття загальної технології дна резервуарів для зберігання спрощує і може значно скоротити процес запуску.

У Китаї випробували новий ракетний двигун для програми дослідження глибокого космосу

Так виглядає китайський воднево-кисневий ракетний двигун (фото: CASC/news.cgtn.com)

В інституті вважають, що новий двигун більше підходить для швидкого запуску ракет партіями.

Крім того, двигун має широкий ринковий попит.

Китайські космічні програми

КНР активно займається питанням космічних розробок, та регулярно проводить пуски ракет.

Раніше повідомлялося, що на початку липня з космодрому Цзюцюань успішно здійснили запуск у космос нового тестового супутника, й він вийшов на заплановану орбіту.

21 липня стало відомо, що Китай успішно запустив ракету-носій Kuaizhou-1A, яка вивела на орбіту 4 нові супутники, що належать до метеорологічного угруповання Tianmu-1.

У червні в КНР вдруге запустили в космос твердопаливну ракету-носій "Ліцзянь-1 Y2", яка вивела на орбіту 26 експериментальних супутників. Вони будуть використовуватись для комерційних інформаційних послуг дистанційного зондування Землі та перевірки технологій.

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Китай науковці Космічний корабель
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