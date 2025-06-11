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В Китае протестировали доставку посылок с помощью ракеты

Среда 11 июня 2025 09:19
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В Китае протестировали доставку посылок с помощью ракеты Иллюстративное фото: в Китае протестировали доставку посылок с помощью ракеты (скриншот)
Автор: Сергей Пышкин

В Китае частная ракетная компания SEPOCH успешно испытала транспортировку посылок с Taobao с помощью многоразовой ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

SEPOCH осуществил доставку еще 29 мая. Тогда же ракета XZY-1 транспортировала более 20 килограммов посылок во время испытательного полета у восточного побережья Китая.

Для испытания была привлечена 26,8-метровая ракета из нержавеющей стали весом 57 тонн. Она пролетела 125 секунд и достигла высоты 2,5 километра. После этого успешно приземлилась вертикально на поверхность моря вблизи провинции Шаньдун.

В то же время грузовой отсек ракеты, размером 120 кубических метров, рассчитан на груз до 10 тонн, что, теоретически, позволяет транспортировать автомобили или небольшие грузовики.

"Пакет доставлен, пожалуйста, проверьте! Экспериментальные параметры показывают, что состав экспресс-доставки соответствует ожидаемым стандартам огнестойкости, влагостойкости и амортизации", - написал основатель SEPOCH Вэй И своим друзьям после испытания

В то же время Вэй признал, что пока расходы все еще слишком высоки для регулярных потребительских доставок, в связи с чем технология сначала будет использоваться для экстренных случаев, например, оказания помощи при стихийных бедствиях.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Китае также испытали 10-тонный водородно-кислородный двигатель для космических кораблей, который был разработан в рамках программы глубокого исследования космоса.

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