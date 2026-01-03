У Китаї придумали нові податки, щоб стимулювати народжуваність у країні, - Reuters

Влада Китаю з початку року змінила податковий режим для засобів контрацепції, продовжуючи коригувати демографічну політику на тлі стійкого зниження народжуваності та скорочення чисельності населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.
З 1 січня Китай припинив дію пільги, яка понад 30 років звільняла протизаплідні засоби від оподаткування.
Презервативи та протизаплідні пігулки тепер оподатковуються податком на додану вартість за ставкою 13%, яка застосовується до більшості споживчих товарів.
Рішення ухвалено на тлі спроб влади змінити негативні демографічні тенденції.
У 2024 році чисельність населення країни скоротилася третій рік поспіль, а експерти попереджають про збереження цієї динаміки в майбутньому.
Зниження народжуваності залишається однією з ключових проблем другої за величиною економіки світу.
Минулого року влада звільнила субсидії на догляд за дітьми від податку на доходи фізичних осіб і запровадила щорічну фінансову допомогу сім'ям з дітьми.
Ці заходи стали частиною комплексу кроків, реалізованих 2024 року, включно із закликами до закладів освіти просувати "освіту любові", формуючи позитивне ставлення до шлюбу, сім'ї та народження дітей.
У грудні на щорічній Центральній економічній робочій конференції вище керівництво знову пообіцяло сприяти формуванню "позитивного ставлення до шлюбу і дітонародження" з метою стабілізації народжуваності.
Народжуваність у Китаї знижується впродовж десятиліть через наслідки політики однієї дитини, що діяла з 1980 по 2015 рік, а також прискореної урбанізації.
Додатковий вплив мають висока вартість догляду за дітьми та освіти, невизначеність на ринку праці та уповільнення економічного зростання, що стримує бажання молодих людей створювати сім'ї.
Нагадуємо, що в Китаї зафіксовано помітне прискорення зниження прибутку промислових підприємств, що посилило сумніви в стійкості економічного відновлення країни. Аналітики вказують, що внутрішній попит залишається слабким і не компенсує навіть зростання експортних доходів, через що позитивний ефект від зовнішньої торгівлі виявляється обмеженим.
Зазначимо, що в листопаді 2025 року Китай різко наростив закупівлі російського золота, довівши обсяг імпорту до рекордних значень за останні роки. За оцінками, постачання дорогоцінного металу з РФ на китайський ринок перевищили 960 млн доларів, що стало максимальним показником за аналізований період і підкреслило посилення торгівельних зв'язків між країнами в цьому сегменті.