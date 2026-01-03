У Китаї придумали нові податки, щоб стимулювати народжуваність у країні, - Reuters

Скасування податкових пільг на контрацепцію

З 1 січня Китай припинив дію пільги, яка понад 30 років звільняла протизаплідні засоби від оподаткування.

Презервативи та протизаплідні пігулки тепер оподатковуються податком на додану вартість за ставкою 13%, яка застосовується до більшості споживчих товарів.

Демографічний спад і реакція Пекіна

Рішення ухвалено на тлі спроб влади змінити негативні демографічні тенденції.

У 2024 році чисельність населення країни скоротилася третій рік поспіль, а експерти попереджають про збереження цієї динаміки в майбутньому.

Зниження народжуваності залишається однією з ключових проблем другої за величиною економіки світу.

Фінансові стимули для сімей

Минулого року влада звільнила субсидії на догляд за дітьми від податку на доходи фізичних осіб і запровадила щорічну фінансову допомогу сім'ям з дітьми.

Ці заходи стали частиною комплексу кроків, реалізованих 2024 року, включно із закликами до закладів освіти просувати "освіту любові", формуючи позитивне ставлення до шлюбу, сім'ї та народження дітей.

Позиція керівництва країни

У грудні на щорічній Центральній економічній робочій конференції вище керівництво знову пообіцяло сприяти формуванню "позитивного ставлення до шлюбу і дітонародження" з метою стабілізації народжуваності.

Причини падіння народжуваності

Народжуваність у Китаї знижується впродовж десятиліть через наслідки політики однієї дитини, що діяла з 1980 по 2015 рік, а також прискореної урбанізації.

Додатковий вплив мають висока вартість догляду за дітьми та освіти, невизначеність на ринку праці та уповільнення економічного зростання, що стримує бажання молодих людей створювати сім'ї.