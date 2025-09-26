У Китаї озвучили власну версію причин війни в України: що кажуть

Російсько-українську війну спричинили суперечності у сфері безпеки в Європі, які мають врегулювати європейські країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника МЗС КНР Ґо Цзякунь.

Коментуючи останні заяви західних політиків про те, що Китай міг би чинити тиск на Росію з метою припинення війни в Україні, речника МЗС КНР заявив, що Китай не є ані стороною, яка розв’язала "українську кризу," ані її учасником.

За словами дипломата, не Китай не бажає припинення конфлікту, розпалює його і навіть наживається на цьому, а «інші сторони».

"Перекладання відповідальності на Китай не вирішить питання", - заявив речник зовнішньополітичного відомства..

За його словами, коріння "української кризи лежить у регіональних суперечностях у сфері безпеки в Європі, що довго накопичувалися.

"Тільки шляхом врахування законних інтересів безпеки всіх сторін та створення за допомогою діалогу й переговорів збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки можна знайти правильний шлях вирішення проблеми", - додав він.