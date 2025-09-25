Китайські інженери брали участь у випробуваннях дронів на військових полігонах РФ, - Reuters

Документи підтверджують, що китайські компанії постачали Росію безпілотниками. Китайські інженери брали участь і у випробуваннях військових дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Китайські фахівці працювали на заводі "Купол" у Росії

Китайські експерти неодноразово відвідували російський оборонний завод "Купол" для технічної роботи над військовими безпілотниками. Про це повідомили два європейські джерела у сфері безпеки і підтверджують документи, що опинилися в розпорядженні Reuters.

З минулого року представники Китаю приїжджали на підприємство понад півдюжини разів. У цей період завод отримував партії китайських ударних і розвідувальних дронів через російського посередника.

Участь китайських фахівців у розробці

Reuters раніше фіксувало, що Купол розробляв новий дрон Garpiya-3 в Китаї із залученням місцевих фахівців. Тепер стало відомо, що китайські інженери брали участь і у випробуваннях військових безпілотників уже на території Росії.

За даними джерел, співпраця свідчить про зростання взаємодії між "Куполом" і китайськими компаніями в галузі дронів. Ці апарати відіграють критичну роль у війні проти України.

Реакція сторін

МЗС Китаю заявило, що йому невідомо про таку співпрацю. "Китай завжди дотримувався об'єктивної і справедливої позиції щодо української кризи, ніколи не надавав летальної зброї жодній зі сторін конфлікту і суворо контролював експорт товарів подвійного призначення, включно з безпілотниками", - йдеться в заяві відомства.

У Кремлі, міноборони Росії і на заводі "Купол" на запити Reuters не відповіли.

Постачання китайських дронів

Документи показують, що "Купол" отримав понад десяток ударних дронів від китайської компанії Sichuan AEE. Поставки велися через російську оборонну структуру ТСК "Вектор", яка перебуває під санкціями США і ЄС.

У 2024 році на полігоні Чебаркуль у Челябінській області проходили випробування безпілотників A60, A100 і A200. Китайські фахівці брали участь у складанні дронів в Іжевську і навчали персонал "Купола" їх експлуатації.

Нові моделі та перспективи

Рахунки і накладні показують, що AEE постачала дрони з системою захисту від радіоелектронного придушення. Сума контрактів сягала сотень тисяч доларів.

Крім того, інша китайська компанія Hunan Haotianyi поставляла дрони HW52V, здатні виконувати розвідувальні та ударні завдання. Європейські джерела вважають, що фахівці цієї фірми також брали участь у роботі на підприємстві Купол.

Китай як частина ланцюжка поставок

Американський експерт Семюел Бендетт заявив: "Є величезна роль і вплив китайських компонентів у російських військових системах... особливо в повітряних дронах".

Згідно з документами, у 2025 році обговорювалася робота над новим дроном GA-21, який може бути версією іранського Shahed-107. Він здатний використовуватися для розвідки і нанесення ударів.