В Китае озвучили собственную версию причин войны в Украине: что говорят
Российско-украинскую войну вызвали противоречия в сфере безопасности в Европе, которые должны урегулировать европейские страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера МИД КНР Го Цзякунь.
Комментируя последние заявления западных политиков о том, что Китай мог бы оказать давление на Россию с целью прекращения войны в Украине, спикер МИД КНР заявил, что Китай не является ни стороной, которая развязала "украинский кризис", ни его участником.
По словам дипломата, не Китай не желает прекращения конфликта, разжигает его и даже наживается на этом, а "другие стороны".
"Перекладывание ответственности на Китай не решит вопрос", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.
По его словам, корни "украинского кризиса лежат в региональных противоречиях в сфере безопасности в Европе, которые долго накапливались.
"Только путем учета законных интересов безопасности всех сторон и создания с помощью диалога и переговоров сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности можно найти правильный путь решения проблемы", - добавил он.
Помощь России от Китая
Напомним, Документы подтверждают, что китайские компании снабжали Россию беспилотниками. Китайские инженеры участвовали и в испытаниях военных дронов.
Агентство Reuters в июле обнародовало данные, согласно которым китайские двигатели для дронов тайно поставлялись в Россию через подставные фирмы. Они декларировались как "промышленные холодильные установки", чтобы обойти западные ограничения.