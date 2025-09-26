ua en ru
В Китае озвучили собственную версию причин войны в Украине: что говорят

Китай, Пятница 26 сентября 2025 15:10
В Китае озвучили собственную версию причин войны в Украине: что говорят Фото: спикер МИД КНР Го Цзякунь (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Российско-украинскую войну вызвали противоречия в сфере безопасности в Европе, которые должны урегулировать европейские страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера МИД КНР Го Цзякунь.

Комментируя последние заявления западных политиков о том, что Китай мог бы оказать давление на Россию с целью прекращения войны в Украине, спикер МИД КНР заявил, что Китай не является ни стороной, которая развязала "украинский кризис", ни его участником.

По словам дипломата, не Китай не желает прекращения конфликта, разжигает его и даже наживается на этом, а "другие стороны".

"Перекладывание ответственности на Китай не решит вопрос", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, корни "украинского кризиса лежат в региональных противоречиях в сфере безопасности в Европе, которые долго накапливались.

"Только путем учета законных интересов безопасности всех сторон и создания с помощью диалога и переговоров сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности можно найти правильный путь решения проблемы", - добавил он.

Помощь России от Китая

Напомним, Документы подтверждают, что китайские компании снабжали Россию беспилотниками. Китайские инженеры участвовали и в испытаниях военных дронов.

Агентство Reuters в июле обнародовало данные, согласно которым китайские двигатели для дронов тайно поставлялись в Россию через подставные фирмы. Они декларировались как "промышленные холодильные установки", чтобы обойти западные ограничения.

