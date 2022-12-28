У Китаї на мосту зіткнулися понад 200 автомобілів: відео

Сьогодні, 28 грудня, на мосту Чженсінь Хуанхе в китайському місті Чженчжоу під час сильного туману сталась маштабна ДТП, в результаті якої померла людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Рятувальники повідомили, що понад 200 автомобілів врізалися один в одного.

Нагадаємо, 24 грудня, в іспанському місті Понтеведра автобус впав у річку.

Раніше ми писали, що у Вінницькій області автомобіль зіткнувся з автобусом.В результаті чого загинули жінка та дитина.

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