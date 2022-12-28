В Китае на мосту столкнулись более 200 автомобилей: видео

Сегодня, 28 декабря, на мосту Чжэнсинь Хуанхэ в китайском городе Чжэнчжоу во время сильного тумана произошло масштабное ДТП, в результате которого умер человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Спасатели сообщили, что более 200 автомобилей врезались друг в друга.

Напомним, 24 декабря, в испанском городе Понтеведра автобус упал в реку .

Ранее мы писали, что в Винницкой области автомобиль столкнулся с автобусом . В результате погибли женщина и ребенок.

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