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У Китаї на мосту зіткнулися понад 200 автомобілів: відео

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Китай, Середа 28 грудня 2022 17:22
У Китаї на мосту зіткнулися понад 200 автомобілів: відео Фото: у Китаї на мосту зіткнулися понад 200 автомобілів (Twitter.com MadhawTiwari)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 28 грудня, на мосту Чженсінь Хуанхе в китайському місті Чженчжоу під час сильного туману сталась маштабна ДТП, в результаті якої померла людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Рятувальники повідомили, що понад 200 автомобілів врізалися один в одного.

На фотографіях і відео, опублікованих у соціальних мережах, на мосту Чженсінь Хуанхе можна було побачити зім’яті та навалені одна на одну машини та вантажівки.

"Це надто страшно. Тут повно людей, я не думаю, що ми зможемо з’їхати з мосту", - говориться на фоні одного з відеороликів.

Багато з постраждалих були заблоковані у своїх автомобілях. Пожежна служба направила на допомогу 11 пожежних машин і 66 пожежно-рятувальних служб, повідомляють державні ЗМІ. Поліція наразі закрила міст для транспорту.

За даними метеорологічної служби, у середу вранці видимість у багатьох районах становила менш як 500 метрів, а інколи - до 200 метрів.

Нагадаємо, 24 грудня, в іспанському місті Понтеведра автобус впав у річку.

Раніше ми писали, що у Вінницькій області автомобіль зіткнувся з автобусом.В результаті чого загинули жінка та дитина.

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