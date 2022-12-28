У Китаї на мосту зіткнулися понад 200 автомобілів: відео

Сьогодні, 28 грудня, на мосту Чженсінь Хуанхе в китайському місті Чженчжоу під час сильного туману сталась маштабна ДТП, в результаті якої померла людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Рятувальники повідомили, що понад 200 автомобілів врізалися один в одного.

На фотографіях і відео, опублікованих у соціальних мережах, на мосту Чженсінь Хуанхе можна було побачити зім’яті та навалені одна на одну машини та вантажівки.

"Це надто страшно. Тут повно людей, я не думаю, що ми зможемо з’їхати з мосту", - говориться на фоні одного з відеороликів.

Багато з постраждалих були заблоковані у своїх автомобілях. Пожежна служба направила на допомогу 11 пожежних машин і 66 пожежно-рятувальних служб, повідомляють державні ЗМІ. Поліція наразі закрила міст для транспорту.