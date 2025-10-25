Китай зупинить Росію? Трамп анонсував розмову з Сі Цзіньпіном щодо України

Під час спілкування з пресою Трампа запитали, який вплив він би хотів, щоб Китай зупинив Росію. У відповідь президент США натякнув, що хотів би, щоб Пекін вплинув на позицію Москви щодо України.

"Ну, я б дуже хотів, щоб Китай допоміг нам із Росією. Ми наклали дуже великі санкції на Росію. Я думаю, що ці санкції... вони дуже жорсткі. Вони дуже сильні. Але я хотів би, щоб Китай нам допоміг. Як ви знаєте, у мене гарні стосунки з президентом Сі... ми збираємося зустрітися. У нас буде гарна зустріч... Я думаю, що ми укладемо кілька хороших угод. Одне з питань... - це відносини між Росією та Україною", - сказав Трамп.

Він додав, що в цій війні гине щотижня 7 тисяч осіб, підкресливши, що "ми обов'язково це обговоримо".

"Він (Сі Цзіньпін - ред.) теж хоче, щоб це закінчилося", - заявив президент США.

Також у Трампа запитали, чи не боїться він, що нещодавні санкції США надто сильні і заженуть Путіна в кут.

"Ні, не думаю. Подивимося, що буде. Думаю, він хоче кінця війни", - відповів Трамп.