Китай остановит Россию? Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей встрече с лидером Китая Си Цзиньпином Пином будет обсуждать вопрос завершения российско-украинской войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
В ходе общения с прессой Трампа спросили, какое влияние он бы хотел, чтобы Китай остановил Россию. В ответ президент США намекнул, что хотел бы, чтобы Пекин повлиял на позицию Москвы по Украине.
"Ну, я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы наложили очень большие санкции на Россию. Я думаю, что эти санкции... они очень жесткие. Они очень сильные. Но я хотел бы, чтобы Китай нам помог. Как вы знаете, у меня хорошие отношения с президентом Си... мы собираемся встретиться. У нас будет хорошая встреча... Я думаю, что мы заключим несколько хороших соглашений. Один из вопросов... - это отношения между Россией и Украиной", - сказал Трамп.
Он добавил, что в этой войне погибает еженедельно 7 тысяч человек, подчеркнув, что "мы обязательно это обсудим".
"Он (Си Цзиньпин - ред.) тоже хочет, чтобы это закончилось", - заявил президент США.
Также у Трампа спросили, не боится ли он, что недавние санкции США слишком сильные и загонят Путина в угол.
"Нет, не думаю. Посмотрим, что будет. Думаю, он хочет конца войны", - ответил Трамп.
Напомним, в середине октября президент США Дональд Трамп провел очередной телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Главной темой их беседы была война в Украине.
После этого разговора Трамп объявил о подготовке нового саммита лидеров, который на этот раз должен был пройти в венгерской столице Будапеште.
Подготовка началась, однако вскоре внезапно прекратилась. Президент Трамп позже официально подтвердил отмену встречи, сказав, что не хочет проводить с саммит, который будет напрасным. В СМИ была информация, что РФ не изменила своих требований по Украине, что и стало причиной отмены встречи.
В то же время в Белом доме анонсировали встречу Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина. Как ожидается, она пройдет уже в следующий четверг, 30 октября.