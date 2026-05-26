Китай зробив несподівану заяву щодо погроз росіян бити по Києву

13:05 26.05.2026 Вт
2 хв
Що сказали в Пекіні про нещодавні погрози Кремля?
aimg Олена Чупровська
Фото: Китай відреагував на погрози Москви по Києву (mfa. gov. cn)

Пекін відреагував на нові погрози Москви масованими ударами по Києву традиційними абстрактними закликами.

Як повідомляє РБК-Україна про це розповіла речниця МЗС КНР Мао Нін під час брифінгу для ЗМІ.

Читайте також: Росія погрожує "систематичними" ударами по Києву: що за цим стоїть насправді

Що сказав Пекін

"Позиція Китаю в питанні української кризи є послідовною та чіткою. Ми вважаємо лише діалог та переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту", - заявила Мао Нін.

Китай в черговий раз закликав "відповідні сторони" спільно зупинити ескалацію і повернутися за стіл переговорів.

"Ми закликаємо відповідні сторони спільно докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації і створення умов для відновлення діалогу та переговорів", - додала речниця.

На питання, чи евакуює Пекін з Києва своїх дипломатів, речниця так і не відповіла.

Позиція Китаю в цій війні

Пекін офіційно декларує нейтралітет і уникає називати агресора і жертву. КНР не бере участі в жодних міжнародних ініціативах, спрямованих на зупинення бойових дій.

Китайські посадовці регулярно закликають до "деескалації та діалогу". Попри це, Росія - найближчий союзник Пекіна - ігнорує такі заклики і продовжує нарощувати агресію. Китай робить вигляд, що не помічає цього ігнорування.

Тим часом Росія погрожує новими масованими ударами по Києву. РБК-Україна повідомляло, що ЦСПД при РНБО розцінив заяви Москви як офіційний анонс подальшого терору проти мирного населення.

Нагадаємо, Китай таємно готував російських військових - ця інформація суперечить офіційній позиції Пекіна про нейтралітет у війні.

