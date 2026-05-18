Китай зобов'язався щорічно закуповувати у США сільськогосподарську продукцію на 17 млрд доларів

Згідно із заявою, цифра в 17 млрд доларів не включає зобов'язання Китаю щодо закупівлі сої, про що було домовлено 2025 року.

Також сказано, що Китай співпрацюватиме з регулювальними органами США для скасування призупинення роботи американських підприємств із переробки яловичини і відновлення імпорту птиці зі штатів США, які визнані вільними від пташиного грипу.

Глава МЗС КНР Ван Ї минулого тижня говорив, що ці ради розглянуть питання доступу сільськогосподарської продукції на ринок і розширюватимуть торгівлю "в рамках взаємного зниження".

Reuters пише, що після торішніх взаємних мит, які різко скоротили торгівлю, експорт сільськогосподарської продукції США в Китай помітно скоротився.

За даними Міністерства сільського господарства США, у 2025 році експорт впав на 65,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 8,4 млрд доларів.

Також агентство зазначає, що з моменту першого терміну Трампа, Китай рідко скоротив свою залежність від американської сільськогосподарської продукції, закуповуючи у США приблизно 20% соєвих боргів у 2024 році, порівняно з 41% у 2016 році.